03 февраля, 16:49

Транспорт
The Sun: мужчина забрался на крышу самолета в аэропорту Валенсии

Мужчина забрался на крышу самолета в аэропорту Валенсии

Фото: x.com/aviationbrk

Пассажир забрался на крышу самолета авиакомпании Vueling Airlines и задержал вылет в аэропорту Манисес в Валенсии, пишет The Sun.

По данным издания, пассажир забрался на крышу Airbus A320, который должен был лететь в Амстердам. Мужчина танцевал, кричал на наземный персонал и устроил истерику.

Кроме того, дебошир достал из рюкзака банку с каким-то напитком, сделал глоток и бросил ее вниз. Всего ситуация длилась около 10 минут. Сотрудники Гражданской гвардии Испании уговорили нарушителя спуститься, рейс задержался на 2 часа.

Действия мужчины квалифицировали как нарушение правил безопасности полетов. Рабочие осмотрели верхнюю часть фюзеляжа, вылет был разрешен в обычном режиме.

Ранее самолет рейса Дубай – Москва совершил незапланированную посадку в Баку. Причиной стал нетрезвый дебошир. Мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания. Капитан воздушного судна распорядился применить средства сдерживания. После посадки нарушителя передали сотрудникам полиции.

Русскоговорящий турист устроил полуголый перформанс на рейсе Нячанг – Бангкок

