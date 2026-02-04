Трое детей попали в больницу с ожогами из школы в Красноярске

Фото: телеграм-канал SHOT

Троих детей с ожогами доставили в больницу с одной из школ в Красноярске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

"Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", – сказал собеседник агентства.

По информации регионального МВД, дети получили ожоги после того, как ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку. Кроме того, она ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося", – уточнили в ведомстве.

