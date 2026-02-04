04 февраля, 12:14Происшествия
Трое детей попали в больницу с ожогами из школы в Красноярске
Фото: телеграм-канал SHOT
Троих детей с ожогами доставили в больницу с одной из школ в Красноярске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
"Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", – сказал собеседник агентства.
По информации регионального МВД, дети получили ожоги после того, как ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку. Кроме того, она ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.
"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося", – уточнили в ведомстве.
Ранее житель Татарстана получил химический ожог 1–2-й степени после ночи, проведенной на белье, постиранном с азиатскими капсулами. Их, с его слов, купила жена на маркетплейсе. Пострадавшему оказали помощь медики, они обработали рану и отпустили домой.
Трое детей попали в ожоговый центр из школы в Красноярске