04 февраля, 12:14

Трое детей попали в больницу с ожогами из школы в Красноярске

Фото: телеграм-канал SHOT

Троих детей с ожогами доставили в больницу с одной из школ в Красноярске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

"Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших", – сказал собеседник агентства.

По информации регионального МВД, дети получили ожоги после того, как ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку. Кроме того, она ударила нескольких школьников предметом, похожим на молоток.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося", – уточнили в ведомстве.

Ранее житель Татарстана получил химический ожог 1–2-й степени после ночи, проведенной на белье, постиранном с азиатскими капсулами. Их, с его слов, купила жена на маркетплейсе. Пострадавшему оказали помощь медики, они обработали рану и отпустили домой.

Трое детей попали в ожоговый центр из школы в Красноярске

