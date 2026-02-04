Форма поиска по сайту

04 февраля, 14:07

Общество
Эксперт Ансталь: недельное путешествие в весенние каникулы обойдется минимум в 40 тыс руб

Перезагрузка от школы: как правильно отдохнуть на весенних каникулах

Весенние каникулы пройдут в 2026 году с 28 марта по 5 апреля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. О том, куда отправиться с ребенком в эти даты а также как помочь ему качественно отдохнуть после школьных будней, в материале Москва 24.

Восполнить ресурсы

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Варианты семейных поездок на время весенних каникул подразумевают как путешествия по ближайшему Подмосковью, так и туры по России и за рубеж. Как отметила в разговоре с Москвой 24 руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь, одним из оптимальных вариантов может стать Сочи, где недельная поездка на двоих взрослых и одного ребенка начинается от 50 тысяч рублей плюс авиабилеты (около 30 тысяч на троих в одну сторону).

По словам эксперта, в этом же ценовом диапазоне находится Абхазия, которая понравится любителям природы и активного отдыха. Также это Калининград, куда стоимость поездки на двоих взрослых и одного ребенка составит примерно 60–65 тысяч рублей плюс около 28 тысяч на авиабилеты в одну сторону.

На родине Канта можно прогуляться по исторической части города, съездить в соседний Зеленоградск, известный как "город кошек", и увидеть танцующий лес.
Наталия Ансталь
руководитель турфирмы и тревел-блогер

Тем, кто любит северную природу, Ансталь порекомендовала Карелию с ее знаменитым парком "Рускеала". Бюджет такой поездки на неделю варьируется в районе 70 тысяч рублей. Еще около 23 тысяч нужно потратить на билеты в одну сторону, подчеркнула она.

"Если же хочется отдохнуть недалеко от Москвы, подойдут Коломна, Рязань, Тула или Тверская область. В последней, к примеру, открылся один из крупнейших аквапарков, а также есть множество экоферм и музеев. Такие поездки, как правило, позволяют сэкономить и не требуют долгой дороги. В среднем цена за троих на неделю – от 40 тысяч рублей. В эти регионы проще добраться на поезде, а билеты в одну сторону обойдутся в 4–6 тысяч рублей", – уверена специалист.

При желании отправиться за границу выбор будет зависеть от бюджета и возраста ребенка. По мнению Ансталь, стоит рассмотреть пакетные туры.

"Для семей с маленькими детьми, которым не рекомендуются длительные перелеты, оптимальны теплые направления с короткой дорогой, например Арабские Эмираты. Здесь недельный тур на троих стоит примерно от 120 тысяч рублей с перелетом. В похожем ценовом диапазоне находится и Египет", – утверждает она.

Специалист уточнила, что, если ребенок постарше и хорошо переносит перелет, можно рассмотреть более экзотические и активные маршруты. Например, Таиланд: тур на троих стоит в районе 200 тысяч рублей на неделю. Но лучше бронировать более длительное пребывание в этой стране, хотя бы от 9 дней, ведь дорога отнимает довольно много времени, подчеркнула эксперт.

"Чуть дороже стоит недельная поездка во Вьетнам и на Шри-Ланку – от 230 тысяч за одного ребенка и двух взрослых. Китай также станет отличным вариантом для активного отдыха с подростками. Здесь есть куда ходить и что исследовать: от прогулок по оживленным мегаполисам вроде Пекина или Шанхая до посещения Великой Китайской стены, древних храмов и живописных природных парков. Цена – в районе 250–280 тысяч", – сказала Ансталь.

Эксперт также предупредила, что при планировании поездки с ребенком важно помнить о документах. При поездках по России обязательно нужно иметь при себе свидетельство о рождении – оригинал или нотариально заверенную копию – для подтверждения родства, особенно если фамилии разные. При заграничных путешествиях все детали лучше уточнять у туроператора при бронировании или на сайте консульства, заключила Ансталь.

Баланс и грамотный подход

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В свою очередь, детский психолог Ирина Таранова отметила, что, оставаясь дома, тоже можно эффективно восстановить силы перед следующей четвертью. Специалист подчеркнула, что крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка.

Для подростков, например, совершенно нормально провести значительную часть времени в пассивном отдыхе. Это естественный механизм снятия усталости и напряжения.
Ирина Таранова
детский психолог

Психолог отметила, что родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок. В остальное время ребенок должен иметь свободу выбора занятий по душе, будь то игры, хобби или просто безделье, поскольку каникулы – это его личное время, пояснила она.

Кроме того, Таранова уверена, что занятия с репетиторами в этот период обычно излишни. Однако для детей, испытывающих трудности с последующей адаптацией к учебе, допустимы умеренные нагрузки, чтобы облегчить возвращение в рабочий ритм.

Подготовку к возобновлению учебы после коротких весенних каникул стоит начинать мягко, за два-три дня до их завершения, плавно возвращаясь к обычному распорядку, заключила детский психолог.

