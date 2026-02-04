Форма поиска по сайту

04 февраля, 16:32

Общество
Нутрициолог Макарова: при регулярных тренировках важно придерживаться баланса в питании

Нутрициолог рассказала, почему фигура не корректируется одним спортом

Фото: depositphotos/stockasso

При начале регулярных тренировок важно выстроить сбалансированный рацион питания. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала нутрициолог Алла Макарова.

Специалист отметила, что неправильная корректировка меню часто мешает прогрессу и ухудшает самочувствие.

"Когда мы начинаем заниматься больше спортом, особенно силовым, у нас сильно возрастает аппетит и потребности организма в питательных веществах. И ошибка в том, что мы начинаем есть больше своих любимых продуктов, а это, как правило, что-то неправильное: сладкое, выпечка, фастфуд", – сказала она.

Эксперт подчеркнула, что вместе с тренировками следует пересматривать рацион в сторону качества, а не ограничений. В каждом приеме пищи должны присутствовать полноценные источники белка, полезные жиры и сложные углеводы.

Белок необходим для восстановления и укрепления мышечной ткани после нагрузок. Полезные жиры участвуют в обменных процессах и помогают поддерживать мышечную массу. Медленные углеводы служат основным источником энергии, повышают выносливость и способствуют стабильному настроению и концентрации.

Макарова предупредила, что попытка сочетать активные занятия спортом с жесткими диетами или несбалансированным питанием может привести к упадку сил, ухудшению самочувствия и отсутствию результата.

По ее словам, без достаточного количества энергии и питательных веществ организм не сможет адаптироваться к нагрузкам и развиваться.

Ранее стало известно, что сокращение частоты приемов пищи до одного-двух раз в сутки, в отличие от традиционного трехразового питания, может спровоцировать ухудшение метаболических процессов.

Помимо этого, такой режим питания способен вызвать дисбаланс гормонов и привести к недостатку необходимых питательных веществ. Эти риски особенно актуальны для людей, соблюдающих строгие диеты или пропускающих приемы пищи из-за плотного графика.

