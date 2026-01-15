Need To Know: американка похудела на 45 кг, отказавшись от сахара

Фото: depositphotos/bit245

Жительница США отказалась от сахара в рационе и смогла похудеть на 45 килограммов. Об этом она заявила в беседе с журналом Need To Know.

Она объяснила, что раньше начинала свой день с конфет, печенья или чипсов. Тяга к сладкому была такой сильной, что переросла в зависимость. В самый тяжелый период женщина могла съесть до 5 тысяч калорий за день. Женщина пробовала различные диеты и посещала спортзал, но у нее не получалось похудеть.

В итоге в 2017 году она отказалась от рафинированного сахара и перешла на домашнюю еду. Американка исключила из рациона не только продукты с высоким содержанием сахара, но и фастфуд с замороженными закусками. Вместо сладкого она выбирает батат, бананы, фруктовые торты или мороженое из творога.

Многие считают, что такой образ жизни ограничивает их, но гораздо большим ограничением является избыточный вес и одержимость едой, уверена американка.

Ранее специалисты рассказывали, что если человек откажется от трехразового питания и будет есть один-два раза в сутки, то у него может ухудшиться обмен веществ.

Кроме того, отказ от питания три раза в день может привести к нарушению гормонального фона и дефициту питательных веществ. Поэтому это должны учитывать те, кто придерживается строгой диеты или отказывается от приема еды из-за нехватки времени.

