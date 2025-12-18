OC: у 25-летней китаянки развился панкреатит из-за куриной грудки с цветной капустой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В КНР 25-летняя девушка была госпитализирована с острым панкреатитом из-за длительной диеты на основе вареной курицы и овощей. Об этом пишет Oddity Central (OC).

Девушка активно делилась со своими подписчиками процессом похудения, за что получила от них прозвище "богиня самодисциплины". На протяжении почти полугода она питалась лишь вареной куриной грудкой и цветной капустой, но изредка позволяла себе небольшой кусок вареного картофеля.

Таким образом, из рациона были полностью исключены жиры. Несмотря на снижение веса, у китаянки появилась сильная усталость, слабость и ухудшение состояния кожи. Она игнорировала симптомы, пока не была доставлена в медицинское учреждение с сильными спазмами и болями в животе.



Врачи выявили у нее в крови превышение уровня амилазы в 10 раз. Из-за этого фермента поджелудочная железа девушки воспалилась, что вызвало острый панкреатит. Медики считают, что причиной заболевания стала низкожировая диета.

Ранее врачи рассказывали, что вегетарианство может привести к нехватке железа и кальция. Это особенно опасно для детей и подростков, у которых организм активно растет и требует повышенного белка, железа и кальция.

По словам специалистов, веганская и вегетарианская диеты могут быть полезными и здоровыми при их грамотном планировании.

