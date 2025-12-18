Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 16:45

В мире
Главная / Новости /

OC: у 25-летней китаянки развился панкреатит из-за куриной грудки с цветной капустой

У 25-летней китаянки развился панкреатит из-за куриной грудки с цветной капустой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В КНР 25-летняя девушка была госпитализирована с острым панкреатитом из-за длительной диеты на основе вареной курицы и овощей. Об этом пишет Oddity Central (OC).

Девушка активно делилась со своими подписчиками процессом похудения, за что получила от них прозвище "богиня самодисциплины". На протяжении почти полугода она питалась лишь вареной куриной грудкой и цветной капустой, но изредка позволяла себе небольшой кусок вареного картофеля.

Таким образом, из рациона были полностью исключены жиры. Несмотря на снижение веса, у китаянки появилась сильная усталость, слабость и ухудшение состояния кожи. Она игнорировала симптомы, пока не была доставлена в медицинское учреждение с сильными спазмами и болями в животе.

Врачи выявили у нее в крови превышение уровня амилазы в 10 раз. Из-за этого фермента поджелудочная железа девушки воспалилась, что вызвало острый панкреатит. Медики считают, что причиной заболевания стала низкожировая диета.

Ранее врачи рассказывали, что вегетарианство может привести к нехватке железа и кальция. Это особенно опасно для детей и подростков, у которых организм активно растет и требует повышенного белка, железа и кальция.

По словам специалистов, веганская и вегетарианская диеты могут быть полезными и здоровыми при их грамотном планировании.

Врачи рассказали об опасности таблеток и жестких диет перед Новым годом

Читайте также


за рубежомеда

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика