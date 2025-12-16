Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 08:38

Общество
Главная / Новости /

Эндокринолог Калошина: самая полезная красная рыба – семга и лосось

Эндокринолог назвала самые полезные виды красной рыбы

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Среди красной рыбы самыми полезными считаются семга и дикий лосось, заявила News.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

По ее словам, эта рыба наиболее богата омега-3 жирными кислотами. На втором месте из красных сортов расположился кижуч, в котором практически вполовину меньше омега-кислот, а на третьем – кета.

"Замыкает представительство красных рыб форель, поскольку данную рыбу практически не встретишь в дикой природе, а выращенная форель на ферме чаще проигрывает по своей пользе дикому сорту", – сказала специалист.

Калошина предупредила, что злоупотребление рыбой может привести к избытку соли в организме, что, в свою очередь, приведет к отекам и вымыванию кальция. Пациентам с артериальной гипертензией и заболеваниями почек следует обратить внимание на малосоленый продукт, добавила она.

"В сырой рыбе часто могут содержаться личинки различных паразитов. Для их разрушения требуется соблюдение сроков засолки. При ее нарушении есть риск получить бактериальное поражение организма листерией и сальмонеллой, а также заразиться ботулизмом", – рассказала эндокринолог.

Она уточнила, что красная рыба не положена детям младше трех лет. Кроме того, жирные сорта нельзя употреблять при хроническом панкреатите и язвенной болезни желудка, а сочетание красной рыбы и сливочного масла не рекомендовано людям с атеросклеротической болезнью и повышенным холестерином в крови, а также с камнями в желчном пузыре, подчеркнула врач.

Специалист отметила важность проверки целостности упаковки и срока годности при покупке рыбы. Цвет продукта должен быть равномерным, также у рыбы не должно быть постороннего запаха.

Ранее паразитолог Евгений Морозов сообщил, что в красной икре могут содержаться круглые черви – анизакиды. Они живут в мышцах рыбы и ее внутренних органах.

В связи с этим рекомендуется не покупать икру на развес, на рынках или по объявлению в интернете. Продукт следует брать только в магазинах и у проверенных продавцов, отдавая предпочтение стеклянным банкам.

"Время новых. Шоу": слабосоленая форель

Читайте также


обществоеда

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика