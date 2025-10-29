Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди граждан. Об этом он заявил на совещании с членами правительства России.

Там также обсуждалось развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Путин подчеркнул, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания отстает от нормы, которая рекомендована Минздравом.

"У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается – должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, – это на самом деле очень важный системный вопрос", – указал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, от употребления морепродуктов зависит здоровье нации. Например, в странах, где потребление рыбы выше, чем в России, выше и продолжительность жизни.

Он попросил представить конкретные предложения в данной сфере и отметил, что страна обладает уникальными запасами биоресурсов. Их необходимо не только добывать, но и обеспечивать переработку и транспортировку. Приоритет при этом должен быть у внутреннего рынка.

"Чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков. А жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене", – подчеркнул Путин.

Шестаков, в свою очередь, заявил, что Росрыболовство рассчитывает выйти на экспорт рыбной продукции в размере порядка 6 миллиардов долларов по итогам 2025 года.

"Экспорт в январе–июле 2025 года составил порядка 1,3 миллиона тонн, что на 3% выше уровня 2024 года. В стоимостном выражении – 3,3 миллиарда долларов, что на 8% выше уровня 2024 года", – пояснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что в 2022–2024 годах были ощутимы изменения в работе российского рыбохозяйственного комплекса, которые связаны с внешнеполитическими факторами. Основными рынками сбыта остались в основном азиатские страны, из-за чего наблюдалось снижение экспортных цен на основные объекты промысла.

Однако в текущем году изменилась ценовая ситуация, экспортные цены вернулись к средним за многолетний период. Помимо этого, расширилась география поставок, хотя основными покупателями остаются Китай и Корея.

Ранее эксперты рассказали, что частое употребление рыбы облегчает боль, влияет на состояние кожи и ускоряет заживление ран. Например, в жирной морской рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот – веществ с доказанным противовоспалительным действием.

Употребление скумбрии, сардин или лосося уменьшает скованность при заболевании суставов и снижает риск их повреждений.

