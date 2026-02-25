Росгвардейцы помогли девочке выбраться из глубокого сугроба на востоке Москвы

Фото: MAX/"Росгвардия. Москва"

Сотрудники Росгвардии спасли девочку, провалившуюся в глубокий сугроб на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Инцидент произошел во время патрулирования в районе 3-й Парковой улицы. Сотрудники Росгвардии услышали крики о помощи во дворе жилого дома. Прибыв на место, они заметили 10-летнюю девочку, которая во время игры провалилась в сугроб.

По данным ведомства, ребенок не мог выбраться сам, так как сверху сугроб сковал плотный ледяной покров. Сотрудники Росгвардии разбили корку, расчистили снег и вытащили девочку из сугроба. После подросток был передан родителям и благополучно вернулся домой.

Девочка не пострадала, медицинская помощь ей не понадобилась. Ребенок поблагодарил экипаж Росгвардии.

Ранее в подмосковной Коломне была оказана помощь двухлетнему мальчику. К находившимся в патруле росгвардейцам обратились родители, которые рассказали, что их ребенок проглотил монету и начал с трудом дышать.

Правоохранители посадили мальчика в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайшую больницу. Врачи оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

