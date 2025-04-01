Сотрудники ОМОН обезвредили мужчину, угрожавшего ножом молодой паре в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники ОМОН Росгвардии обезвредили злоумышленника, который угрожал ножом молодой паре на Арбате. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии.

Москвич гулял по центру Москвы со своей девушкой, но в какой-то момент к ним начал приставать, предположительно, нетрезвый мужчина. Житель столицы попросил его не мешать им, после чего злоумышленник сперва отошел, но затем достал нож и попытался напасть на молодую пару со спины, рассказал участник инцидента.

"Сзади я слышу, как открылся нож. Ребята, которые спереди нас стояли, сказали, что какая-то нездоровая фигня. Мы обернулись, и он был с ножом, и он хотел нас порезать. Мы отбежали, ушли в сторону. Дальше пришли ребята из ОМОН и нас спасли", – рассказал он.

Бойцы Росгвардии обезоружили 37-летнего нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Москвы ударил ножом свою жену в лифте дома на улице Норильской в Лосиноостровском районе города. После инцидента женщина была госпитализирована, но она скончалась в больнице. В отношении москвича возбуждено уголовное дело об убийстве.

