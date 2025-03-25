РИА Новости: певец KitJah госпитализирован с ранением в Якутии

Фото: телеграм-канал KITJAH

Якутский певец KitJah получил ножевое ранение во время гастролей в Сунтарском районе республики, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Певца экстренно госпитализировали", – добавил собеседник СМИ.

В МВД Якутии подтвердили случившееся, но имя пострадавшего не назвали. Выяснилось, что инцидент произошел ранним утром 25 марта в гостевом доме на улице Владимира Павлова.

По данным полицейских, компания людей распивала алкоголь, но в какой-то момент неоднократно судимый житель села Сунтар ранил 33-летнего мужчину.

Позже на место происшествия прибыли правоохранители, которые изъяли кухонный нож.

"Проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом собственного сожителя в Орехово-Зуеве.

Выяснилось, что между пострадавшим и его сожительницей на фоне распития алкоголя произошла ссора, из-за чего женщина 1997 года рождения ранила ножом мужчину 1981 года рождения. Пострадавший был госпитализирован, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

