Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 13:30

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: певец KitJah госпитализирован с ранением в Якутии

Певец KitJah госпитализирован с ранением в Якутии – СМИ

Фото: телеграм-канал KITJAH

Якутский певец KitJah получил ножевое ранение во время гастролей в Сунтарском районе республики, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Певца экстренно госпитализировали", – добавил собеседник СМИ.

В МВД Якутии подтвердили случившееся, но имя пострадавшего не назвали. Выяснилось, что инцидент произошел ранним утром 25 марта в гостевом доме на улице Владимира Павлова.

По данным полицейских, компания людей распивала алкоголь, но в какой-то момент неоднократно судимый житель села Сунтар ранил 33-летнего мужчину.

Позже на место происшествия прибыли правоохранители, которые изъяли кухонный нож.

"Проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом собственного сожителя в Орехово-Зуеве.

Выяснилось, что между пострадавшим и его сожительницей на фоне распития алкоголя произошла ссора, из-за чего женщина 1997 года рождения ранила ножом мужчину 1981 года рождения. Пострадавший был госпитализирован, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика