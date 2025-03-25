РИА Новости: певец KitJah госпитализирован с ранением в Якутии

25 марта, 13:30Происшествия
Фото: телеграм-канал KITJAH
Якутский певец KitJah получил ножевое ранение во время гастролей в Сунтарском районе республики, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Певца экстренно госпитализировали", – добавил собеседник СМИ.
В МВД Якутии подтвердили случившееся, но имя пострадавшего не назвали. Выяснилось, что инцидент произошел ранним утром 25 марта в гостевом доме на улице Владимира Павлова.
По данным полицейских, компания людей распивала алкоголь, но в какой-то момент неоднократно судимый житель села Сунтар ранил 33-летнего мужчину.
Позже на место происшествия прибыли правоохранители, которые изъяли кухонный нож.
"Проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.
Ранее правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом собственного сожителя в Орехово-Зуеве.
Выяснилось, что между пострадавшим и его сожительницей на фоне распития алкоголя произошла ссора, из-за чего женщина 1997 года рождения ранила ножом мужчину 1981 года рождения. Пострадавший был госпитализирован, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".