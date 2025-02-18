Полиция задержала женщину, ранившую сожителя ножом в Орехово-Зуеве

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Правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом собственного сожителя в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

В ведомстве заявили, что информация о телесных повреждениях мужчины поступила из больницы, куда был доставлен гражданин 1981 года рождения. Полицейские установили, что в квартире на улице Бирюкова между пострадавшим и его сожительницей произошла ссора во время распития алкоголя. Затем женщина 1997 года рождения ранила ножом оппонента.

В результате было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Похожий инцидент произошел несколькими днями ранее в Электростали. По данным правоохранителей, во время распития спиртных напитков между мужем и женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес супруге ножевое ранение. Пострадавшую госпитализировали, а злоумышленника задержали. На него было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".