Житель Электростали ударил жену ножом во время пьяной ссоры

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В Электростали задержан мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью жены, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Получившую травмы женщину доставили в медицинское учреждение, сотрудники которого сообщили о произошедшем в полицию. По данным правоохранителей, инцидент произошел во время ссоры между мужем и женой, которые распивали спиртные напитки. В ходе конфликта мужчина нанес супруге ножевое ранение.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался местный житель 1980 года рождения. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мужчина напал на свою беременную жену и ударил ее ножом на юго-западе Москвы. По версии следствия, он употребил алкоголь, а затем стал ссориться со своей супругой. Потом он нанес ей несколько ран в живот и область ноги, а также попытался задушить женщину.