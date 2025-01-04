Мужчина напал с ножом на свою беременную жену на юго-западе Москвы

Мужчина напал на свою беременную жену и ударил ее ножом на юго-западе Москвы, пишет пресс-служба столичного управления СКР.

Инцидент случился 4 января, когда мужчина, по версии следствия, выпил алкоголь, а затем стал ссориться со своей супругой. Потом он нанес ей несколько ран в живот и область ноги, а также попытался задушить женщину, уверены в СК.

Мужчина оказал сопротивление прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции, из-за чего им пришлось применить табельное оружие. Подозреваемый доставлен в больницу, также как и потерпевшая.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ ("Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности") и 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Ранее в Сочи был арестован 46-летний мужчина, которого подозревают в покушении на убийство. Сторона обвинения считает, что он избил свою бывшую возлюбленную и выколол ей глаз. Убить пострадавшую не удалось, так как та оказала ему сопротивление.

