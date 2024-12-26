Три человека пострадали после конфликта со стрельбой в подмосковной Дубне

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В подмосковной Дубне между двумя компаниями граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Три человека госпитализированы, еще пятеро доставлены в отделение полиции, сообщается в телеграм-канале главка МВД РФ по Московской области.

По данным ведомства, ночью поступило сообщение о стрельбе около магазина на Центральной улице Дубны. Прибывшие полицейские предварительно установили, что между двумя компаниями граждан возник конфликт, переросший в потасовку. Затем один из них несколько раз выстрелил в оппонентов из предмета, схожего с оружием.

Пятерых мужчин в возрасте от 18 до 27 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Трое пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет госпитализированы. Правоохранители изъяли травматический пистолет, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее водители в подмосковном Пушкине устроили драку со стрельбой на перекрестке в микрорайоне Дзержинец. По предварительной информации, водитель "ГАЗели" ударил ножом владельца "Лады", а тот в ответ начал стрелять. Пули попали в боковое стекло грузовика. На место ЧП приехали полицейские, которые изъяли оружие и отвезли участников конфликта в отдел.