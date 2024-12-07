Четыре человека пострадали в драке со стрельбой в подмосковной Лобне

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Драка со стрельбой и поножовщиной произошла между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана в подмосковной Лобне. В результате пострадали четыре человека, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД РФ.

"По предварительной информации, у одного из ресторанов, расположенных на улице Чайковского, между двумя мужчинами и сотрудниками заведения возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленники применили нож, а также произвели несколько выстрелов из травматического оружия в сторону своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия", – подчеркнуло ведомство.

Полиция установила нарушителей, один из которых был задержан и доставлен в отдел. Им оказался местный житель 1997 года рождения.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание второго злоумышленника. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.

После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами в область тела и лица ранее незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда.

