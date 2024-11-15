Мужчина и женщина задержаны после драки на станции "Павелецкая" столичного метро

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Полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии метро. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ со ссылкой на начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковника внутренней службы Владимира Васенина.

По данным ведомства, конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции "Павелецкая". После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами в область тела и лица ранее незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда. Там потерпевший, опасаясь новых нападений, достал огнетушитель.

Позже пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали множественные ушибы мягких тканей лица.

В течение нескольких часов правоохранители установили личности всех участников конфликта и на станции метро "Серпуховская" задержали 35-летнего приезжего из Иркутской области и 36-летнюю уроженку Тольятти.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на станции "Савеловская" БКЛ мужчина угрожал ножом пассажирам, которые сделали ему замечание из-за курения на платформе. Заведено уголовное дело по статье об угрозе убийством, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.