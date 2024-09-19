19 сентября, 10:18Происшествия
Мужчина избил подростка в переходе на станцию метро "Севастопольская"
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина избил подростка в переходе на станцию метро "Севастопольская", сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, между двумя пассажирами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина начал бить 15-летнего мальчика по лицу и груди.
Злоумышленника могут привлечь к уголовной ответственности по статье "Побои". Ситуация находится на контроле прокуратуры.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения подростка его сверстником в подмосковном Видном. В СМИ появился видеоролик, на котором был снят конфликт подростков, перешедший в драку.
Потасовка произошла на улице в Ленинском городском округе. В ходе ссоры один избил другого и пытался его задушить. При этом остановить юношу попытался еще один подросток, которого последний также попытался душить.
В результате инцидента одного из потерпевших госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи и криминалисты устанавливают личности всех участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.
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