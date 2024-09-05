В Видном возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка его сверстником

Фото: Агентство "Москва"

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после избиения подростка его кавказским сверстником в Видном, передает пресс-служба подмосковного ГСУ СК РФ.

В СМИ появился видеоролик, на котором был снят конфликт подростков, перешедший в драку. Потасовка произошла на улице в Ленинском городском округе. В ходе ссоры один избил другого и пытался его задушить. При этом остановить юношу попытался еще один подросток, которого последний также попытался душить.

В результате инцидента одного из потерпевших госпитализировали в медицинское учреждение. В данный момент следователи и криминалисты устанавливают личности всех участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее суд арестовал двоих участников драки на Жулебинском бульваре. Их обвиняют по уголовной статье о хулиганстве. Речь идет о двух фигурантах 1994 и 2005 годов рождения.

Сообщение о потасовке в полицию поступило 28 августа. Правоохранители задержали 23 иностранных гражданина. Предварительно установлено, что между ними возник конфликт на фоне личных неприязненных отношений, который перерос в потасовку.