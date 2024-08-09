Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в Сети

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Следственный комитет России начал проверку после появившейся в СМИ информации о том, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в Сети избила собственного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, женщина является многодетной матерью, которая постоянно избивает собственных детей, употребляет наркотические вещества и ведет аморальный образ жизни. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Беляеву доложить о предварительных результатах проверки и принятом решении.

Прокуратура Дагестана также начала проверку, в ходе которой будут выявлены обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники МВД Свердловской области изучили видео, на кадрах которого жительница Каменска-Уральского душит маленького сына. По данным местных СМИ, отец ребенка расстался с его матерью и вступил в отношения с другой женщиной. Мать ребенка объяснила, что с помощью удушения младенца пыталась вернуть мужчину в семью через жалость.

Вместе с тем в Сети было опубликовано и другое видео, на котором женщина, предположительно, извиняется перед отцом ребенка за произошедшее. В полиции уточнили, что дело в отношении матери ребенка будет направлено в суд. Мальчик в настоящее время находится под опекой бабушки.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и об угрозе убийством. Помимо прочего, следователи подозревают женщину в истязании двух своих несовершеннолетних детей.

