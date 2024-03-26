26 марта, 17:40Происшествия
Петербуржец держал дочь на цепи в коммуналке и избивал ее
Фото: Следственный комитет РФ
Петербуржец, державший 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, стал фигурантом уголовного дела об истязании. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.
По версии следствия, мужчина с 2023 года по настоящее время также систематически избивал ребенка и ограничивал ее в приеме пищи. Квартира, в которой происходили данные действия, расположена в одном из домов на проспекте Энтузиастов.
Как уточняет ГСУ СК, девочку поместили в социальное учреждение, угроза ее жизни и здоровью отсутствует. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения в отношении ее отца.
Ранее жительница Удмуртии избила двух детей-близнецов из-за их плача. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии, женщину заключили под стражу.
До этого уголовное дело возбудили в отношении жителя Астраханской области, который избил трехлетнего пасынка. По данным следствия, он нанес ребенку множество ударов кулаками в область туловища, головы и живота.
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