Женщина избила двух детей из-за плача в Удмуртии

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Жительница Удмуртии избила двух детей-близнецов из-за их плача. Дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Об

этом сообщает СУСК РФ по Удмуртской Республике.

В поселке Балезино Удмуртской республики арестована местная жительница, обвиняемая в истязании своих малолетних детей. Против 29-летней женщины заведено уголовное дело по статье 117 УК РФ ("Истязание двух лиц, заведомо несовершеннолетних").

По данным следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 февраля 2024 года, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери. В связи с полученными травмами дети госпитализированы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, состояние девочки как крайне тяжелое.

В ведомстве отметили, что женщину заключили под стражу.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Астраханской области, который избил трехлетнего пасынка во время игры в приставку.