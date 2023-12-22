Жительница Урала родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб

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Жительницу Свердловской области подозревают в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Следователи считают, что 20 декабря 2023 года женщина 1996 года рождения пыталась убить ребенка сразу после родов, оставив его в сугробе. Инцидент случился на территории одного из дачных участков в закрытом административном территориальном образовании поселок Свободный.

Сейчас младенцу оказывается вся необходимая медпомощь, а в отношении матери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

"Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, осуществляются допросы, истребована и анализируется необходимая документация, в том числе медицинская, а также характеризующие материалы в отношении подозреваемой", – подчеркнули в пресс-службе.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, женщина родила ребенка в бане, перед тем как выкинуть его в снег, пишет РИА Новости. Представитель полиции уточнил, что женщина вместе с мужем воспитывает двоих детей: мальчика и девочку 2019 и 2021 годов рождения.

В пресс-службе подчеркнули, что члены ее семьи не были в курсе беременности. По их информации, женщина сначала пришла в баню к своему свекру, когда тот вернулся на свой участок, то обнаружил женщину с ребенком на руках. Он дал ей простыню, а сам отправился вызывать скорую и участкового.

Когда мужчины вернулись, то обнаружили ее уже без ребенка. Оказалось, что младенец лежал в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Сейчас подозреваемая находится в больнице под охраной полиции.

До этого суд в Тульской области приговорил к 17 годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину, который в 2020 году убил пятилетнего пасынка. 33-летняя мать уехала на неделю и оставила ребенка со своим сожителем.

Тот избил его и позже обнаружил ребенка мертвым. Далее он закопал тело в лесу. Информацию о произошедшем следователи получили только весной 2023 года. Действия матери следственные органы не комментировали.

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