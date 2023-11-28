Астраханец разозлился во время игры в приставку и избил 3-летнего ребенка

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Астраханской области, который избил трехлетнего пасынка. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка СУ СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 25 ноября в квартире одного из домов на улице Школьной в селе Икряном. Подозреваемый нанес ребенку множество ударов кулаками в область туловища, головы и живота.

Уточняется, что мать ребенка в момент случившегося находилась на работе. Вернувшись домой, она вызвала бригаду скорой помощи. Представитель регионального СК сказал РИА Новости, что мужчина играл в приставку и разозлился, а затем выместил злость на пасынке.

В сообщении подчеркнули, что ребенок госпитализирован, подозреваемого задержали. Дело возбудили по пункту "б" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее прокуратура Саратова начала проверку после публикации видео, на котором местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у подъезда избивала внучку. Девочку госпитализировали, у нее диагностированы телесные повреждения.

До этого женщина в нетрезвом виде избила собственных троих детей в возрасте 12, 4 лет и 8 месяцев. Следователи завели на нее уголовное дело.

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