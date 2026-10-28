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28 октября, 14:27

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Путин: более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС

Более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС – Путин

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Более 40% мирового ВВП за последние пять лет произвели страны БРИКС, а вклад cтран "Большой семерки" (G7) составил менее 30%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

"И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", – сказал глава государства.

Президент отметил, что на данный момент многополярный мир становится реальностью и это необратимая тенденция. По словам российского лидера, однополярный мир меняется, а на смену ему приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран – участниц международного общения.

Эпоха, при которой судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что взаимодополняемость экономик стран БРИКС является одним из главных, пока не до конца использованных резервов развития объединения. По словам Путина, различия в структуре и специализации экономик предоставляют широкие возможности для практической кооперации, создания новых производственных цепочек, технологий, услуг и рынков.

Президент подчеркнул, что речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая сочетала бы конкурентные преимущества стран-участниц. Он добавил, что такую платформу важно выстраивать на принципах открытости и доступности не только для участников БРИКС, но и для всех партнеров.

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