Следователи завели уголовное дело после избиения матерью троих детей в Казани

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи завели уголовное дело на женщину, которую подозревают в истязании трех дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

Инцидент произошел 26 сентября в квартире одного из домов в Авиастроительном районе в Казани. Тогда женщина в нетрезвом виде избила собственных троих детей в возрасте 12, 4 лет и 8 месяцев. Однако старшая дочь решила рассказать обо всем произошедшем отцу, который в тот момент был на работе. После мужчина пришел домой и вызвал полицейских.

На 32-летнюю мать завели уголовное дело по статьям "Истязание" и "Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В скором времени они направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой.

Ранее в Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой. Множественные гематомы головы и тела у девочки обнаружили учителя. Ее доставили в медицинское учреждение. По словам пострадавшей, травмы она получила от опекуна и ее сожителя.

Новости регионов: охранник школы избил ученика в Петербурге