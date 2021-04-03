Суд арестовал москвичку по подозрению в истязании приемного ребенка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве суд арестовал женщину, подозреваемую в издевательствах над 10-летней девочкой, которая находится под ее опекой. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в поселке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению с 2018 года по март 2021 года", – говорится в сообщении.

Множественные гематомы головы и тела у девочки обнаружили учителя. Ее доставили в медицинское учреждение. По словам пострадавшей, травмы она получила от опекуна и ее сожителя.

"Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что специалисты соцзащиты позаботятся о несовершеннолетней девочке, которую якобы избивал опекун в Москве. При плановых обследованиях в ее семье фактов неблагополучия ранее не выявлялось. Решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка примут после выписки из больницы.