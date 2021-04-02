СК возбудил дело об истязании ребенка опекунами в ТиНАО

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В ТиНАО следователи возбудили уголовное дело об истязании ребенка опекунами. Об этом сообщает ТАСС.

"Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", – рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным, женщина – опекун 11-летней девочки и ее сожитель периодически избивали ребенка на протяжении трех лет.

На данный момент девочка госпитализирована со множественными телесными повреждениями, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О причинах следов побоев на теле ребенок рассказал сам.

"Со слов ребенка, телесные повреждения различными предметами ей причинили опекун и ее сожитель, с которыми проживала девочка", – отметила Иванова.

При получении всех необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ ("Халатность").

Ранее стало известно, что специалисты соцзащиты позаботятся о несовершеннолетней девочке, которую якобы избивал опекун в Москве. В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

При плановых обследованиях в ее семье фактов неблагополучия ранее не выявлялось. Решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка примут после выписки из больницы.