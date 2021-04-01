В Госдуму внесли проект о штрафах для "нерадивых родителей"

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Государственный совет – Хасэ Адыгеи внес в Госдуму законопроект о штрафах для родителей в случае повторного нарушениям ими обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В действующем законодательстве предусмотрены штрафы в размере от 100 до 500 рублей за ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.

Однако, по мнению авторов проекта, такой незначительный размер штрафа не является действенной мерой в отношении "нерадивых родителей" и может позволить совершать правонарушение неоднократно.

"Проектом федерального закона предлагается увеличить размер штрафа в случае повторного совершения названного административного правонарушения от 3 тысяч до 5 тысяч рублей", – отмечается в документе.

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