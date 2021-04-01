Москвичам рассказали, как столица помогает семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2020 году пособия и социальные выплаты семьям с детьми выросли на 5,6%. Помимо них, в меры социальной поддержки семей с детьми входит комплекс льгот и натуральной помощи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, для семей, которые столкнулись с трудностями, работает 29 организаций поддержки семьи и детства. Это 26 "Моих семейных центров", Кризисный центр помощи женщинам и детям, а также социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

В прошлом году продолжил работу проект "Наше сокровище". В его рамках родители каждого родившегося в столице ребенка получают в подарок денежную компенсацию либо набор из 44 вещей, необходимых в первые месяцы жизни.

На конец 2020 года в Москве насчитывалось почти 167,1 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются около 420 тысяч детей. Такие семьи поддерживают ежемесячными выплатами и разнообразными льготами.

Власти города плотно занимаются вопросом помощи детям, оставшимся без родителей. Их пытаются устроить в семьи. Сейчас с приемными родителями растут 93,3% детей-сирот или 18 442 ребенка. В учреждениях воспитываются 1 324 ребенка (6,7%).

С 2014 года в Москве действует проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание сразу пятерых подростков или детей с инвалидностью. Таким семьям предоставляют квартиру по договору безвозмездного пользования на время участия в проекте. За это время 46 семей взяли на воспитание 286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приемным родителям ежемесячно выплачивают 17 424 рубля за каждого ребенка и 29 040 рублей за ребенка с инвалидностью. Если в семье воспитывается один или два ребенка, вознаграждение выплачивается одному из приемных родителей, если три и более – то обоим родителям за каждого ребенка.

С прошлого года работает портал "Моя новая семья". Он собрал всю информацию для тех, кому небезразлична жизнь детей, лишившихся родительской заботы.

По инициативе департамента труда и социальной защиты населения Москвы запустили проект "Давай друЖИТЬ!". Его задача в поиске наставников для детей-сирот и подростков, попавших в трудные жизненные ситуации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили свыше 990 тысяч семей. Еще 1,2 миллиона получили сертификаты на получение материнского капитала.

Как рассказал Сергей Собянин, в период пандемии коронавируса жителям столицы предоставили дополнительную социальную поддержку. Мэр отметил, что для этого потребовалось корректировать привычные технологии работы городских структур.

