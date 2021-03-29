В Минтруде рассказали о росте пенсий россиян за последние пять лет

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Средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. По данным министерства труда и социальной защиты РФ, с 2016 года уровень пенсионного обеспечения увеличился более чем на 3 тысячи рублей.

"По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 673 рубля", – рассказала замглавы ведомства Ольга Баталина.

В ходе круглого стола по вопросам продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения специалист отметила, что пенсия не может быть ниже уровня прожиточного минимума. По словам Баталиной, если же это происходит, то гражданин получает социальную доплату. На 1 января текущего года дополнительные средства получили 6,2 миллиона пенсионеров.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам также в начале года были проиндексированы на 6,3%. Вплоть до 2024 года индексация будет проводиться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. К концу обозначенного периода среднюю пенсию планируют довести до отметки 20 тысяч рублей.

Ранее председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков предложил изменить систему оформления выхода на пенсию. По словам эксперта, следует использовать в качестве меры измерения не возраст, а трудовой стаж.

