ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера

портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Свидетельство пенсионера будет оформлено в день обращения, если пенсионер подаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, при подаче через МФЦ или в электронной форме срок оформления может составить до трех дней, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В случае обращения гражданина с заявлением о выдаче свидетельства пенсионера (приложение № 5 к настоящему административному регламенту) ‎в территориальный орган ПФР свидетельство пенсионера оформляется в день обращения", – говорится в проекте.

Чтобы оформить свидетельство, пенсионеру необходимо предоставить черно-белую или цветную фотографию 21х30 миллиметров без светлого угла. Проект предполагает, что на лицевой стороне свидетельства будет указано ФИО человека, СНИЛС, а также вид получаемой пенсии и срок, на который она установлена. На обратной стороне будет выдержка из федерального закона о страховых пенсиях.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что свидетельство пенсионера наиболее востребовано в маленьких населенных пунктах, где нет доступа к глобальным информационным системам.

Ранее россиянам рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля. В бюджете ПФР на данные цели заложено 12,8 миллиарда рублей.