ПФР обозначил сроки оформления свидетельства пенсионера

портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Свидетельство пенсионера будет оформлено в день обращения, если пенсионер подаст заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, при подаче через МФЦ или в электронной форме срок оформления может составить до трех дней, следует из проекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В случае обращения гражданина с заявлением о выдаче свидетельства пенсионера (приложение № 5 к настоящему административному регламенту) в территориальный орган ПФР свидетельство пенсионера оформляется в день обращения", – говорится в проекте.
Чтобы оформить свидетельство, пенсионеру необходимо предоставить черно-белую или цветную фотографию 21х30 миллиметров без светлого угла. Проект предполагает, что на лицевой стороне свидетельства будет указано ФИО человека, СНИЛС, а также вид получаемой пенсии и срок, на который она установлена. На обратной стороне будет выдержка из федерального закона о страховых пенсиях.
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что свидетельство пенсионера наиболее востребовано в маленьких населенных пунктах, где нет доступа к глобальным информационным системам.
Ранее россиянам рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля. В бюджете ПФР на данные цели заложено 12,8 миллиарда рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: