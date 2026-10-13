В России хотят снять фильм об операторе дрона глазами беспилотника

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Картину "Птичка", главным героем которой станет оператор беспилотного летательного аппарата, создадут с применением технологии съемки с точки зрения дрона. Об этом рассказал оператор-постановщик фильма Виталий Смалько на питчинге кинопроектов в Министерстве культуры.

"Мы показываем войну новых технологий, войну дронов и создадим у зрителя впечатление полного присутствия, как будто бы он сам управляет этим дроном, он сам проходит этот опасный путь вместе с нашими главными героями", – сказал он.

Для этого авторы намерены адаптировать компактные кинокамеры под установку на беспилотники. Технические разработки команда осуществляет совместно с научно-производственным центром "Ушкуйник".

В центре сюжета – молодой оператор БПЛА по имени Игорь, который своими силами собирает мини-дрон. С его помощью удается определить позиции противника и освободить группу мирных жителей и пленных. Основой картины стали реальные факты из военной жизни участников СВО.

Съемки пройдут в Мариуполе и других локациях ДНР. Режиссером выступает Глеб Пускепалис, сценарий написал Григорий Скряпкин, продюсером стал Александр Баршак.

На презентации также назывались имена Александра Головина, Александра Антипенко, Михаила Пореченкова и Екатерины Екатерининской. По словам создателей, эти артисты уже ознакомились с материалом, однако окончательный состав участников пока формируется.

Ранее Фонд кино утвердил перечень из 40 национальных фильмов, которые получат поддержку от киностудий, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. В список вошли картина Павла Лунгина "Лермонтов" о последних четырех годах жизни поэта.

Помимо этого, поддержку получит военная драма "Доброволец", основанная на реальной истории американца Майкла Глосса, который отправился воевать на стороне России в зоне СВО.

