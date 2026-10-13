13 октября, 18:06Шоу-бизнес
Суд взыскал с экс-участницы "Уральских пельменей" Михалковой долг за рекламу
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Суд в Екатеринбурге взыскал 4,8 тысячи рублей с экс-участницы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Инстанция удовлетворила заявление Роскомнадзора о взыскании задолженности по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете. Кроме того, артистка обязана будет выплатить еще 8 тысяч рублей госпошлины.
Как напомнил суд, приказ можно отменить, если от должника в течение 10 дней поступят возражения.
Ранее по аналогичному иску суд взыскал с блогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, более 1,2 миллиона рублей. Блогер, размещавший рекламу производителей смартфонов, компьютеров и других устройств, не перечислил в бюджет обязательные 3% от рекламных доходов.