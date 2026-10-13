Сестра Самойловой Наталья обвинила блогера во лжи об отце

Фото: vkvideo.ru/ostorozhno_sobchak

Младшая сестра блогера Оксаны Самойловой по отцу Наталья заявила, что ее родственница соврала в интервью журналистке Ксении Собчак. Об этом она заявила в передаче "Пусть говорят".

В частности, девушка назвала слова Самойловой о тяжелом детстве в нищете и об алкогольной зависимости отца выдумкой.

"В каждом интервью она выставляла его наркоманом, алкоголиком, что он домой деньги не приносил. Нет! Такого не было. Я со своим отцом жила, и он для меня делал многое", – заявила сестра блогера.

По мнению Натальи, сказанное Самойловой о бывшем муже Джигане (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) тоже могло быть неправдой и прозвучало "ради денег".

В начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. СМИ писали, что рэпер стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В этот момент дома были дети.

В результате один из охранников получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. Согласно документам, все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет видеться с ними только по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

Сам рэпер опроверг информацию о стрельбе, заявив, что он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Он также выразил надежду на то, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.