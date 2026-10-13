Прокуратура начала проверку после гибели горняка в шахте в Ростовской области

Фото: MAX/"Прокуратура Ростовской области"

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с гибелью работника в шахте "Обуховская". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

О гибели горняка из-за ЧП на шахте "Обуховская" стало известно 13 октября. Несчастный случай произошел при проведении подготовки к взрывным работам. Погибшим оказался проходчик, помощник взрывника.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть человека.