13 октября, 17:13Происшествия
Горняк погиб в результате ЧП на шахте в Ростовской области
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Один человек погиб из-за ЧП на шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщает правительство региона.
Несчастный случай произошел при проведении подготовки к взрывным работам. Погибшим оказался сотрудник шахты – проходчик, помощник взрывника. При этом "Обуховская" продолжает работу в штатном режиме.
Семье горняка будет оказана вся необходимая помощь, добавили в правительстве области. В частности, предприятие окажет содействие в организации похорон и финансовую помощь, а также обеспечит сопровождение по вопросам о положенных выплатах и дальнейшей поддержкой.
Ранее рабочий погиб при обрушении грунта траншеи во время реконструкции канализационных сетей в селе Сипавском Каменского района Свердловской области. По данным следствия, при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение краев водосточной траншеи. В результате обвала землей засыпало двух рабочих, но одному из них удалось выбраться самостоятельно.