Дело возбуждено по факту гибели горняка в шахте в Ростовской области

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели горняка в шахте "Обуховская" в Ростовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

О гибели горняка из-за ЧП на шахте "Обуховская" стало известно 13 октября. Несчастный случай произошел при проведении подготовки к взрывным работам. Погибшим оказался проходчик, помощник взрывника.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. В частности, предприятие окажет содействие в организации похорон и финансовую помощь.