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13 октября, 17:49

Происшествия

Внучка убитого экс-мэра Самары попросила отправить ее на СВО

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, попросила суд разрешить ей заключить контракт и отправиться в зону СВО. С такой просьбой она выступила на допросе в Самарском областном суде.

"Я не хочу избежать уголовной ответственности, напротив, хочу загладить свою вину", – сказала Тархова.

Она также заявила, что признает совершение действий, "которыми могла посодействовать происходящему и сокрытию последствий". При этом обвиняемая утверждает, что умысла на убийство у нее не было, а в расчленении тел и надругательстве над ними она не участвовала.

По данным следствия, с ноября 2024-го по январь 2025 года Тархова вместе с организованной группой травила дедушку и бабушку и в результате убила их. Тела затем заморозили, расчленили и выбросили, а имущество убитых похитили, в том числе по поддельным документам.

По подозрению в совершении преступления задержали внучку погибших. На кадрах записей с камер видеонаблюдения было видно, как женщина заносила в дом бочки. а затем выносила мусорные пакеты с неизвестным содержимым. Позже в квартире были найдены следы крови и фрагменты кровеносных сосудов, принадлежащих жертвам.

Дело организатора преступления Светланы Метревели и ее сына Дмитрия, соучастника убийства, направили в отдельное производство. Они находятся в розыске.

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