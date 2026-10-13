Выступления артистов подготовили для гостей экофестиваля на Южном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пятый экофестиваль пройдет на Южном речном вокзале в Москве 17 октября. Для гостей составили развлекательную программу, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для горожан подготовили экоквест от Мосгортранса, интерактивную зону с 3000-м электробусом, мастер-класс по созданию живых открыток из бумаги с семенами, викторины, лекции и экоквиз с выступлением артистов. Также на площадке будет работать эколого-просветительский стенд от экоцентра "Сборка" и VR-тренажер.

На территории вокзала организуют пункты приема вторсырья и макулатуры. Организаторы приглашают гостей приносить материалы для сдачи из дома. Программа начнется в 12:00.

"Напомним гостям о бережном отношении к природе и расскажем о том, как сформировать новые экологичные привычки", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Адыгея и Чечня возглавили пятерку лидеров по направлению "Экология" в Национальном рейтинге качества жизни за 2025 год. Средний балл этих пяти регионов по экологии составил 56,5, что превышает средний уровень по стране почти на 15 пунктов.