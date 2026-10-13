13 октября, 17:36Транспорт
Во Внуково и Домодедово сняли временные ограничения
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ограничения на работу сняты в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Авиагавани некоторое время не принимали и не выпускали рейсы. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.
При этом аналогичные меры вводились в аэропортах ранее – и Внуково, и Домодедово не обслуживали рейсы. Позже оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.
Ограничительные меры вводили в связи с атакой вражеских БПЛА. По информации Сергея Собянина, днем 13 октября на подлете к столице были сбиты 75 дронов.
Около 200 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы