В Австрии неизвестные разграбили 180 могил ради золотых зубов покойников

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В Австрии неизвестные вскрыли около 180 могил и склепов на 18 кладбищах. Злоумышленники охотились за золотыми зубами умерших и ценными погребальными принадлежностями, передает Heute.

По данным портала, грабители сдвигали тяжелые надгробные плиты, спускались в усыпальницы, взламывали гробы и обыскивали останки. После этого преступники возвращали плиты на место, поэтому часть взломов оставалась незамеченной в течение нескольких недель.

Узнав о случившемся, некоторые люди самостоятельно проверяли могилы близких, чтобы убедиться в целостности захоронений.

Следователи полагают, что действовала группа лиц, однако на данный момент у полиции нет улик, которые помогли бы установить личности злоумышленников.

Ранее семь гробов с человеческими останками нашли возле резиденции губернатора американского штата Северная Дакота в городе Бисмарке. Среди погребенных были две женщины, двое мужчин, двое подростков и один малолетний ребенок. Выяснилось, что здесь с 1873 по 1877 год располагалось первое общественное кладбище Бисмарка.