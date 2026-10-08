У резиденции губернатора Северной Дакоты нашли семь гробов с человеческими останками

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Возле резиденции губернатора американского штата Северная Дакота в городе Бисмарке обнаружили семь гробов с человеческими останками, а также деревянный ящик неустановленного назначения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на People.

Выяснилось, что возраст останков – более 100 лет. Первые фрагменты костей случайно обнаружили строители 19 мая, когда устанавливали новый забор на территории резиденции. Работы приостановили, а участок передали археологам.

С помощью георадара специалисты обследовали более 80 участков, показавшихся подозрительными. Предварительно установлено, что среди погребенных были две женщины, двое мужчин, двое подростков и один малолетний ребенок.

Архивные изыскания показали, что здесь с 1873 по 1877 год располагалось первое общественное кладбище Бисмарка. В 1880-х захоронения официально переносили на другие площадки, но почти полтора века спустя выяснилось, что часть останков осталась в земле.

Такие находки здесь делали и прежде. В 1903 году при прокладке трамвайной линии нашли 13 захоронений, а в 1959 году при строительстве старой губернаторской резиденции – еще пять могил.

В настоящее время ученые все еще изучают извлеченные останки и связанные с ними артефакты. Завершить исследования планируют в начале 2027 года. После этого весной останки будут торжественно перезахоронены на городском кладбище.

Ранее в Румынии на территории кладбища была найдена братская могила с телами умерших от COVID-19. Ее маскировали под склеп. При раскопках нашли человеческие кости и мешки с неразложившимися телами, а даты на них совпадают со временем пандемии. Румынская полиция изъяла останки.

