Тела двух человек с признаками насильственной смерти найдены в Приморье

Фото: MAX/"Следком Приморья"

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти найдены после ликвидации возгорания во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

Инцидент произошел 7 октября в помещении, которое находится на улице Русской. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а также назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-технические. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.

Ранее в Тольятти задержан ранее не судимый 54-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве женщины. Полицейским поступила информация, что в одном из помещений в гаражно-строительном кооперативе произошло преступление. Спустя время там были обнаружены фрагменты тела человека.

Правоохранители задержали собственника помещения. Эксперты установили, что останки принадлежат жительнице Тольятти 1971 года рождения. Задержанный рассказал, что в ходе конфликта задушил знакомую женщину, после чего попытался скрыть ее труп. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

