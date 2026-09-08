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08 сентября, 15:56

Происшествия

В Индии семья кремировала мужчину, а спустя месяц нашла его живым в тюрьме

Фото: 123RF.com/galsand2

В индийском городе Капуртхала мужчину кремировали, а через месяц его семья обнаружила его живым в тюрьме, сообщает Mirror.

Рави Кумар пропал из дома 5 августа 2026 года. Родственники обратились в полицию, а через несколько дней правоохранители нашли тело в заболоченной местности.

Из-за сильного разложения опознать погибшего было сложно, но семья решила, что это Кумар, по одежде. В городе провели поминальную церемонию и кремировали останки.

Однако 2 сентября родственникам позвонили из центральной тюрьмы Капуртхалы и сообщили, что Кумар находится там с того самого дня, когда исчез. Семья немедленно приехала в тюрьму и подтвердила, что заключенный действительно является их родственником.

По словам мужчины, 5 августа его задержали за нарушение общественного порядка и в тот же день доставили в тюрьму. Полиция сообщила, что арест был произведен по статьям, предусматривающим возможность освобождения под залог.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, чье тело было кремировано. Провести ДНК-анализ останков невозможно, так как высокая температура полностью уничтожила генетический материал.

Ранее женщина в Индии кремировала мужа возле дома на костре из матрасов. СМИ писали, что смерть мужчины наступила после длительного запоя. Спустя время труп начал сильно пахнуть. Тогда Ясодабен решила действовать самостоятельно.

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