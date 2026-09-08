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08 сентября, 16:26

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Кинолог Голубев: желуди и каштаны могут вызвать отравление у собак

Кинолог рассказал об опасности желудей и каштанов для собак

Фото: 123RF.com/chris27101988

Желуди и конские каштаны, которые часто встречаются в парках, могут вызвать у собак тяжелое отравление или непроходимость кишечника. Об этом RT заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Это не мгновенный яд, но содержащиеся вещества способны нанести серьезный вред организму", – пояснил кинолог.

По его словам, в желудях содержатся дубильные вещества, повреждающие печень и почки, а в конских каштанах – эскулин, который поражает нервную систему и желудочно-кишечный тракт.

Голубев отметил, что смертельные случаи от таких отравлений редки. Чтобы наступили самые серьезные последствия, собаке нужно съесть несколько плодов. От одного желудя или каштана питомец, особенно некрупный, рискует заболеть, но при своевременной помощи шансы на восстановление велики.

Симптомы отравления стандартные: рвота, диарея, беспокойство, слабость, вялость, потеря аппетита, иногда слюнотечение. Однако, уточнил специалист, нередко куда опаснее не отравление, а закупорка кишечника крупным плодом, которая требует хирургического вмешательства.

Кроме того, Голубев предупредил об опасности листвы в парках. Он рассказал, что в листьях могут скрываться различные угрозы: от перегноя, плесени и продуктов распада до биологических отходов диких животных, паразитов и случайного мусора.

Помимо этого, осенью сохраняется высокий риск активности клещей, поэтому не стоит прекращать обработку питомцев от паразитов, резюмировал собеседник издания.

Ранее кинолог Ольга Шевель сообщила, что ошибки во время прогулки могут привести к побегу собаки, травме или стрессу. Ключевое правило – не стремиться знакомить питомца с другими собаками. Во избежание конфликтов следует обходить животных по широкой дуге, не допуская встречи нос к носу.

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