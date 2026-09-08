Спасатели эвакуировали тела 12 погибших в горах КБР альпинистов

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Тела 12 альпинистов, погибших при снежно-ледовом обвале в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, эвакуировали в альплагерь "Безенги". Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"(Тела. – Прим. ред.) передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Судьба пяти альпинистов остается неизвестной", – отметили в ведомстве.

Сейчас поисково-спасательные работы в ущелье приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Возобновление планируется 9 сентября с наступлением светлого времени суток.

Кроме того, на подножье горы Мижирги с помощью вертолета Ми-8 доставлены спасатели. Общая численность поисково-спасательной группировки на месте составляет 41 человек.

Лавина сошла с горы Мижирги вечером 6 сентября. В это время по маршруту шла группа альпинистов, в которой числились 33 человека – 10 из них смогли самостоятельно спуститься.

Позже стало известно, что при сходе лавины погибли 12 альпинистов. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о халатности.