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08 сентября, 11:06

Происшествия

Число погибших альпинистов в горах КБР достигло 12 человек

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

В Кабардино-Балкарии при сходе лавины в Безенгийском ущелье погибли 12 альпинистов, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что специалисты обнаружили на склоне горы Мижирги тело еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются, но они осложняются опасным пересеченным рельефом и повторным обрушением снежно-ледовой массы.

В частности, утром 8 сентября произошел сход масс с карниза горы, пострадавших не было. Для обследования горы и доставки спасателей привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в альпинистском лагере Безенги в готовности находятся 46 человек.

Лавина сошла с горы Мижирги вечером 6 сентября, когда по маршруту шла группа альпинистов. Всего в ней числились 33 человека – 10 из них смогли самостоятельно спуститься, 6 пострадавших доставили в медицинские учреждения, а судьба 5 неизвестна. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

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