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08 сентября, 18:40

Шоу-бизнес

В ФК "Зенит" опровергли набор персонала на концерты Канье Уэста

Фото: ТАСС/EPA/RAMON VAN FLYMEN 1

Центр подготовки временного персонала футбольного клуба "Зенит" набирает людей на все мероприятия, а не только для работы 10–11 октября, когда в Санкт-Петербурге должны состояться концерты американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщило издание News.ru со ссылкой на представителей организации.

Там отметили, что желающим поработать на мероприятии сначала необходимо заполнить заявку на сайте "Зенита", а после рассмотрения анкеты с ними свяжутся. Однако в центре также предупредили, что возможность поработать только на шоу Уэста, в частности в чаше стадиона, может не предоставиться.

"С вероятностью в 99% не послушаете концерт, потому что позиций у нас достаточно много", – сказали в организации.

При этом там отказались комментировать согласование концерта американского рэпера на "Газпром Арене".

Ранее агентство Say Agency анонсировало два выступления Уэста в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" – 10 и 11 октября. Позднее представители арены заявили, что договор на аренду с организаторами не был заключен. Без него выступление Уэста невозможно.

Say Agency опубликовало документы, на основании которых, по мнению агентства, была открыта продажа билетов. При этом об официальной отмене концертов не объявляли. "Газпром Арена" призвала не доверять неофициальным источникам информации о шоу рэпера.

В свою очередь, Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам выступлений Уэста за отказ возвращать деньги за билеты.

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