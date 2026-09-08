Bloomberg: Volkswagen изучает возможность продажи бренда Ducati

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Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках масштабной реорганизации портфеля немецкого автопроизводителя. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом окончательного решения о будущем итальянской марки пока не принято, однако ее деятельность попала в число подразделений, которые подлежат пересмотру для повышения общей конкурентоспособности. По мнению экспертов, вырученная сумма от сделки может составить примерно 1,25 миллиарда евро.

Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн намерен поставить под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2 тысяч, находящихся под его управлением.

В начале сентября наблюдательный совет Volkswagen одобрил программу реструктуризации, предполагающую сокращение около 50 тысяч рабочих мест по всему миру. Решение принято единогласно после длительных обсуждений. Как заявили в компании, нововведения создадут условия для повышения эффективности и конкурентоспособности концерна.